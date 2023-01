Verre: “Ero un bambino la mia prima volta al Palermo. Paura in aereo? No, perché…”

Ultimo arrivato, almeno per il momento, in casa Palermo . Valerio Verre riabbraccia la piazza rosanero a dieci anni di distanza dalla cavalcata trionfale verso la Serie A della formazione ai tempi allenata da Beppe Iachini . Nel pieno della propria maturità calcistica, il centrocampista romano arrivato dalla Sampdoria vuole raggiungere obiettivi importanti con i rosa. Queste le sue dichiarazioni nella propria conferenza stampa di presentazione al "Renzo Barbera":

"Impegno e serietà è quello che devono aspettarsi i tifosi da me, prometto di essere il Valerio Verre di sempre. Il gruppo? Ho trovato dei ragazzi fantastici e sono contenta di poterne fare parte. Ritorno dopo 9 anni ed a livello di esperienza c'è tanto, sono anche padre e quindi c'è responsabilità sia dentro che fuori dal campo. Ero un bambino alla mia prima esperienza in Sicilia, adesso senza dubbio sono più maturo.Paura in aereo verso Ascoli? È stata una trasferta movimentata, spaventati no perché il comandante è stato davvero bravo a rassicurarci".