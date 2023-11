Venezia, Vanoli: “Catanzaro da prendere con le pinze, in palio punti importanti”

“Il Catanzaro è una squadra da prendere con le pinze, l’anno scorso hanno vinto un campionato in maniera strepitosa e sono partiti molto bene anche quest’anno. Bisogna stare molto attenti perché sono una neopromossa ma hanno 21 punti in classifica, giocano un calcio vivace e portano avanti una loro idea ben precisa. Sarà una partita molto dura con tre punti importanti in palio ma abbiamo la fortuna di poterla giocare davanti al nostro pubblico. Se vogliamo lottare per i nostri sogni c’é bisogno di tutti i giocatori non solo di undici, la differenza si può fare anche subentrando. Nel corso della stagione siamo caduti e ci siamo rialzati, ora dobbiamo continuare a migliorare sotto tutti gli aspetti. A Terni abbiamo vinto facendo una partita intelligente, sicuramente possiamo crescere in certi frangenti, come nelle scelte negli ultimi metri di campo". Ci sono aspetti che cambiano di stagione in stagione anche in base alle caratteristiche della rosa che si ha a disposizione, quest’anno siamo la squadra che ha fatto più gol nel secondo tempo ad esempio. Siamo abbastanza forti fisicamente e a volte forse entriamo in partita un po’ dopo rispetto a chi ha giocatori più rapidi e brevilinei, questo fa parte di quelle cose in cui sicuramente dobbiamo crescere. Noi dobbiamo giocare da squadra, cosa che secondo me siamo riusciti a fare rispetto all’anno scorso dato che tanti giocatori stanno trovando la via del gol e questo è un aspetto molto importante. Sono qui a Venezia da un anno ormai, è una grande soddisfazione perché abbiamo lavorato e corso tanto, soprattutto grazie al mio staff perché senza il loro aiuto non sarei riuscito a fare nulla.“