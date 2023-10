Venezia, Sverko: “B di alto livello. Noi squadra forte, ma pensiamo gara dopo gara”

“Siamo partiti molto bene ed era quello che volevamo, durante il ritiro estivo abbiamo lavorato per partire in questa maniera qui. Naturalmente il nostro motto è quello di pensare gara per gara concentrandoci sul prossimo match. Vedremo a fine stagione a che punto saremo”.

Sulla Serie B: “Amo questa città, mi trovo bene con la squadra, con i compagni, è un ottimo gruppo quello di quest’anno e mi sto trovando molto bene. È bello venire al campo d’allenamento e per me è una gioia giocare in questa squadra, in questa stagione sto avendo anche maggiore spazio, credo anche di aver fatto buone prestazioni durante questo campionato. La Serie B è una competizione d’alto livello ed è innegabile, ci sono tante squadre d’alto livello. Ogni gara è una storia a sé, non c’è mai una vincente sicura in ogni partita, ci sono tante squadre d’alto livello. Siamo anche noi una buona squadra ma ogni partita bisogna dare il 100%”.