Venezia-SudTirol, Bisoli: “Brescia? Non abbiamo fatto nulla. Ora il banco di prova”

"In generale la squadra sta bene, in 21 si sono sempre allenati anche se qualcuno non è al top per qualche piccolo acciacco, ma nel complesso ci siamo allenati bene, resettando anche la bella vittoria contro il Brescia: sappiamo di non aver fatto nulla, anzi, ora ci attende un bel banco di prova, probabilmente la gara più difficile. Formazione? Il modulo di gioco è quello, a livello di interpreti qualcosa dovrà cambiare viste le caratteristiche del Venezia. Ma non si discosterà troppo dalla formazione di domenica, varierà uno o due calciatori. Gli assenti? Lunetta e D'Orazio".