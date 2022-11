Venezia, Serena: “C’è davvero qualità nella rosa? Calciatori devono dimostrare…”

Inizio di stagione complicato per il Venezia, che dopo dodici giornate di campionato si trova attualmente al penultimo posto in classifica con 9 punti. La compagine lagunare dopo lo 0-1 rimediato contro il Como di Giacomo Gattuso è stata affidata al neo tecnico Paolo Vanoli subentrato all'esonerato Ivan Javorcic e si prepara a tornare in campo per affrontare la Reggina di Filippo Inzaghi. Una sfida sulla carta proibitiva per il club veneto, che necessita di punti per rilanciarsi nella competizione. Nel corso di un intervista rilasciata al "Gazzettino" l'ex difensore dei lagunari Michele Serena si è espresso sul delicato momento in casa arancioneroverde. Di seguito le dichiarazioni dell'ex calciatore di Juventus ed Inter, tra le altre.