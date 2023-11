Venezia, Pierini: “Le squadre più strutturate in Serie B sono Parma, Spezia e…”

"A inizio stagione ne avevo indicate tre: Parma, che infatti attualmente è primo, Sampdoria e Spezia. Ora mi direte che le ultime due sono in basso in classifica: avete ragione, ma secondo me, a livello di organico e di giocatori sono molto forti. Certo, la Serie B è strana: noi, per esempio, l’anno scorso eravamo scesi dalla A e ci siamo ritrovati nella stessa situazione. Può accadere che chi retrocede subisca l’impatto del cambio di mentalità e ci metta un po’ di tempo per ingranare; credo sia quanto sta succedendo a Samp e Spezia. Detto questo, ribadisco che le squadre più strutturate per salire in Serie A sono quelle tre".