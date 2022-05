Venezia, Niederauer: “Noi non pronti per la A, cerchiamo un tecnico che sappia…”

Conclusasi la stagione di Serie A, con la retrocessione in B del Venezia, torna a parlare il presidente dei lagunari, Duncan Niederauer, in sede di conferenza stampa

In seguito alla retrocessione in B del suo Venezia , il presidente Duncan Leigh Niederauer , ha parlato ai microfoni della conferenza stampa odierna, per fare chiarezza sul futuro prossimo del club lagunare, a cerca di un tecnico visto l'addio di Zanetti prima e Soncin poi. Quest'ultimo chiamato per concludere la stagione oltre che per tentare un miracolo, che poi non si è realizzato. Di seguito le dichiarazioni del numero 1 dei veneti:

"Il primo step è chiaramente trovare rapidamente la guida tecnica, ci sono tante speculazioni, ma sarà fondamentale trovare una guida che sappia come funziona il calcio italiano. Per quanto riguarda i giocatori cercheremo di mantenere la rosa più unita possibile per lottare per la Serie A. Oltre alla riunione di cui vi dicevo prima, ho incontrato ogni giocatore singolarmente e in diversi hanno espresso la volontà di restare, però chiaramente ci hanno anche chiesto chi sarà a guidarli l'anno prossimo e questa sarà una discriminante per alcuni. Il nucleo fondante della squadra c'è già, lo abbiamo in mente, poi chiaramente il mercato sarà determinante per concludere la rosa. Per nessuno di voi sarà una sorpresa sapere che stiamo già lavorando sul mercato, la B è dura, quindi stiamo cercando giocatori che conoscano la categoria. Quanto successo in B quest'anno ci ha fatto riflettere, con le retrocesse dalla A che hanno avuto tante difficoltà .E' corretto dire che non eravamo pronti per la Serie A e che abbiamo pagato in esperienza, non sono stato pronto io come staff, giocatori e società. Dopo il buon inizio forse ci siamo adagiati pensando che sarebbe stata semplice. Questa stagione dunque è stata importante, quando torneremo, si spera presto, in Serie A, dovremo ricordarci le difficoltà di questa stagione. Sul tecnico, sottolineo che uno degli errori commessi quest'anno è stato sottovalutare l'importanza dell'esperienza, quindi cercheremo un tecnico con esperienza e possibilmente un tecnico che abbia esperienza dall'interno. "