Venezia, Lupo: “Adesso siamo pronti per il girone di ritorno. Vi dico cosa penso di Monachello e Molinaro…”

In arrivo i primi colpi di mercato in casa Venezia.

Il direttore sportivo dei lagunari, Fabio Lupo, intervistato in giornata presso le colonne de Il Gazzettino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alle operazioni in entrata della compagine guidata da Alessio Dionisi, accennando inoltre alla cessione di Riccardo Bocalon. Di seguito le parole dell’ex dirigente del Palermo: “Non so se ora il Venezia sia più forte, di sicuro è attrezzato e ben corazzato per dire la sua nel girone di ritorno della Serie B. Bocalon per noi non era sul mercato, ma dopo l’interesse manifestato dal Pordenone è stata la sua disponibilità ad aprire le porte alla trattativa, come è normale che sia per un professionista. Monachello ha grandissime motivazioni e voglia di fare, a 25 anni è in fase di crescita e può raccogliere ancora molto. Molinaro si è messo fortemente in discussione, alla sua età la vera benzina deriva da passione ed entusiasmo e lui ne ha a volontà“.

