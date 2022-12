Venezia, Joronen: “Perugia? Giocheremo con intensità. Guardavo Buffon e Van der Sar”

"Ovviamente non abbiamo iniziato bene ed è responsabilità di noi giocatori adesso migliorare. Stiamo pensando solo ad una partita per volta e a fare buoni risultati. In questo momento funziona tutto bene, ma dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Da giovane guardavo molto i grandi portieri come Buffon o Van der Saar, ma da sempre cerco di 'rubare' qualcosa dagli altri buoni giocatori con cui milito. Cerco sempre di imparare da tutti. In Italia in generale i livelli sono altissimi sia come scuola che come singoli e me ne sono accorto quando sono arrivato a giocare qui. Dove arriva il Venezia? Adesso è prematuro pensare a questo. Dobbiamo concentrarci solo sul Perugia, perché sarà una partita veramente tosta. Perugia? E' molto importante in questo momento, come lo sarà ogni altra gara da qui in avanti. Dobbiamo prepararla con attenzione e giocarla con intensità. Questo per noi è l’importante adesso: pensare gara dopo gara.