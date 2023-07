Venezia, Joronen: “Ora dobbiamo solo migliorarci. Cominciare con due gare in casa…”

"Non mi piace parlare troppo di obiettivi a lungo termine, il mio obiettivo è quello di essere più bravo e crescere allenamento dopo allenamento, migliorare passo dopo passo per lavorare con passione e metterci sempre tanto cuore: sono valori importanti per me e per tutti i miei compagni. L’anno scorso siamo diventati un gran gruppo col passare dei mesi ed è importantissimo continuare il lavoro sfruttando le basi e il livello raggiunto alla fine della passata stagione: ora si tratta di migliorarci, e sicuramente il mister e lo staff sono una componente fondamentale. Le prime due partite in casa? Non vedo l’ora di giocare, con l’energia che abbiamo ritrovato al Penzo soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione: è un’emozione incredibile, e cominciare con due partite in casa è una buonissima cosa per continuare a cavalcare l’onda lasciata dalla scorsa annata".