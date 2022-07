Venezia, Joronen: “La Serie B quest’anno è molto competitiva. Puntiamo alla Serie A”

Jesse Joronen è il nuovo portiere del Venezia . Il club arancioneroverde ha rilevato l'estremo difensore finlandese dal Brescia per provare a ritornare in Serie A. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa:

“Quello del Venezia è un progetto molto ambizioso, che mira a tornare in Serie A. Lavoro e ambizioni devono andare di pari passi e quest’anno abbiamo un obiettivo ben fissato in mente. Sappiamo che il campionato di Serie B è davvero molto competitivo e dobbiamo lavorare sulla testa dopo la retrocessione. Stiamo facendo un lavoro in tal senso con Javorcic - ex Sudtirol e nuovo tecnico dei lagunari - serve mettersi alle spalle quello che è accaduto lo scorso anno. Venezia è una città meravigliosa, l’ambiente è bellissimo per giocare a calcio".