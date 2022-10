Venezia, Javorcic verso l’esonero: due i possibili sostituti

E' fortemente in bilico la panchina di Ivan Javorcic, dopo un avvio di stagione complicato che ha fatto scivolare gli arancioneroverdi nelle zone più calde della classifica. Il Venezia, infatti, avrebbe dovuto lottare per il ritorno in serie A, invece si ritrova con un magrissimo bottino dopo 11 giornate di campionato: gli appena nove punti conquistati fino ad ora inchiodano la squadra al penultimo posto. Una situazione tutt'altro che rosea che avrebbe portato la dirigenza ad optare per un ribaltone in panchina, che - con ogni probabilità - verrà ufficializzato e comunicato nelle prossime ore.