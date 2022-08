Venezia, Javorcic: “Genoa squadra più in forma della B, ecco come li affronteremo”

Le parole del tecnico del Venezia in vista della sfida contro il Genoa

Mancano poche ore all'esordio in Serie B del Venezia che, questa sera, affronterà in Genoa in casa. In vista della sfida contro il Grifone, il tecnico arancioneroverde Ivan Javorčić ha analizzato l’avversario e il momento vissuto dalla squadra.

“La notizia della negativizzazione di tutti i nostri ragazzi ci dà grande fiducia nella possibilità di ripartire a pieno regime. La rifinitura di oggi, in allenamento, ci darà indicazioni su chi potrà essere della partita domani. In una situazione così particolare, abbiamo preparato questo match concentrandoci principalmente sul nostro avversario. Nella prima fase della settimana, abbiamo cercato di ottenere feedback costanti sulla condizione dei ragazzi, adattandoci giorno dopo giorno. Abbiamo approfittato di questo momento per aumentare il focus sul lavoro individuale, che, di norma, passa in secondo piano quando si ha una squadra al completo. Sono soddisfatto della prestazione dei nostri Primavera nella difficile sfida contro l’Ascoli, come credo lo siano tutti, ma adesso non voglio caricare i ragazzi di responsabilità che non spettano a loro: sarà importante aprire il campionato con i tesserati della prima squadra.

"In questo momento - prosegue Javorcic - il Genoa è probabilmente la squadra più preparata per affrontare la stagione, grazie alla qualità della sua rosa e alla continuità di cui ha potuto godere con l’allenatore. Si tratta di una squadra molto fisica e di grande calibro in attacco. A livello di strategia, sarà importante privarli dei loro punti di forza”