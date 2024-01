Venezia, Gytkjaer: “Accantoniamo ko, Testa alla Ternana. Dobbiamo tornare a vincere”

“Il morale è buono – ha spiegato il centravanti danese – e siamo già pronti per la prossima partita. Quella di Cosenza è stata una sconfitta che non dovrebbe succedere, però è ancora lunga, siamo ancora lì, dobbiamo mettere da parte gli errori, lavoriamo per quello ogni giorno, siamo pronti per la prossima. Difendiamo in undici e attacchiamo in undici, il calcio moderno è così, se non funziona qualcosa è evidente che non funzioni il meccanismo nel suo complesso. Dobbiamo riuscire a esaltare la qualità e lavorare, ci alleniamo tutti i giorni per essere già pronti per la prossima gara. A Cosenza non è andata bene, non so però cosa sia successo. Nel calcio il girone di ritorno è diverso, ci sono squadre che devono trovare punti per sopravvivere. Dobbiamo capire anche noi che affrontare il Cosenza ora è diverso che affrontarlo a settembre perché ora loro vanno a caccia di punti per sopravvivere. Non ci arrendiamo e siamo determinati ad andare avanti per la nostra strada. Abbiamo l’opportunità già sabato di mettere da parte la sconfitta. La B non è facile, partite facili non ce ne sono. La Ternana ha qualità, come il Cosenza e come tutte le altre squadre, dovremo essere pronti al 100%. Non ci sono segreti, l’unico è quello di lavorare il più possibile. Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. Non guardo alle altre perché dobbiamo vincere le nostre partite, poi arriva il resto. Cosa fa il Parma o altre non ci riguarda, dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Siamo tutti consapevoli di avere un ruolo in questa squadra. In un campionato come questo servono tutti, non ne bastano 13/14, ne servono 25 pronti a dare tutti il loro contributo. Siamo tutti pronti, stiamo bene, dobbiamo tornare a vincere. Ho trovata casa in zona Dorsoduro, per me Venezia è un’opportunità, un’esperienza”.