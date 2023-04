Venezia, Godinho verso il Palermo: “Dobbiamo migliorare e essere più incisivi”

Parola a Lino Godinho . Il vice di Paolo Vanoli , tecnico del Venezia , è intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta di misura rimediata contro la Reggina di Pippo Inzaghi . Due i punti di vantaggio rispetto alla zona playout della formazione lagunare che, nel prossimo turno di Serie B , affronterà in casa il Palermo di Eugenio Corini . Ecco, di seguito, le dichiarazioni del vice di Vanoli.

“Non possiamo essere contenti di questo risultato. Prevalere nel possesso palla non è sufficiente, dobbiamo pensare alla qualità del nostro gioco e la nostra prestazione complessiva oggi ha lasciato a desiderare, dobbiamo migliorare. In ogni caso, guardiamo agli aspetti positivi di questa partita, pensando che il Venezia ha dimostrato ancora una volta di essere cresciuto. Dobbiamo essere più incisivi vicino alla porta, ci serve più lucidità per trovare il momento giusto in cui attaccare”.