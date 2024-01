Venezia, Cheryshev: “Noi tra i leader della B. Futuro? Concentrato sul campionato”

Lunghissima intervista a RIA Novosti per Denis Cheryshev, fantasista russo del Venezia , che fino ad ora ha maturato appena otto presenze in campo. L'ex Valencia, in uscita secondo alcuni rumors di mercato, ha voluto fare chiarezza sul suo futuro.

"Va tutto bene, parliamo spesso, abbiamo un buon rapporto. Il coach ha la sua visione, ma può cambiare. L'importante è che siamo una squadra coesa, siamo tra i leader della classifica. Ora è importante portare a termine il lavoro, poi vedremo. È molto esigente, sa chiaramente cosa vuole da ogni giocatore. Ha standard elevati per la preparazione fisica, cosa che mi ha sorpreso un po'. Quando sono arrivato in Italia, non pensavo che qui si lavorasse così intensamente e con determinazione. Ma questo è positivo, abbiamo pochi infortunati nella squadra, quindi il merito va anche allo staff tecnico. Tornando a Paolo, posso dire che è un allenatore onesto e aperto, parla sempre con il giocatore, dice cosa gli piace e cosa non gli piace. Ha buoni rapporti con tutti i giocatori, ora stiamo tutti lavorando insieme per ottenere i risultati desiderati. ".