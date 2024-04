Venezia-Brescia 2-0, super Tessmann! Vanoli è terzo. Classifica aggiornata di Serie B

Una vittoria importantissima per il Venezia che supera con un 2-0 il Brescia in questo posticipo domenicale della trentatreesima giornata di Serie B. Ai lagunari è bastata la doppietta di Tessmann per mandare ko le "rondinelle", approfittando dunque dello scivolone dello scorso sabato da parte della Cremonese, caduta a sorpresa contro la Ternana in casa. La zona promozione diretta resta però distante di tre punti, con il Como attualmente secondo a quota 64 punti. Il Brescia dunque non riesce ad accorciare le distanze sul Palermo, reduce da un pareggio a Cosenza, con i rosanero che mantengono saldo il sesto posto con sei punti di vantaggio sui lombardi.