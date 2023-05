Venezia, Antonelli: “Vanoli ha toccato corde giuste. Guardiamo una gara per volta”

“ Il mister Vanoli ha saputo toccare le corde giuste nell’animo di questi ragazzi. Se ripenso all’ambiente di lunedì, al supporto costante dei nostri tifosi e alla prestazione della squadra provo ancora delle emozioni e, grazie a questo, ora per la prima volta nel girone di ritorno siamo decimi".

Così il direttore sportivo del Venezia , Filippo Antonelli , intervenuto ai microfoni di "gianlucadimarzio" per analizzare il momento vissuto dal club arancioneroverde. I lagunari attualmente sono decimi in classifica a solo un punto dalla zona playoff.

"Non per essere retorici, ma dobbiamo fare quello che stiamo facendo dal primo giorno: guardare una partita alla volta! Ora conta solo il Cosenza, una squadra difficile, in salute e molto abituata a lottare. Poi si vedrà, mattoncino dopo mattoncino”