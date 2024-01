Venezia, Antonelli: “Spingeremo ancora sull’acceleratore, vogliamo arrivare in alto”

Parola al ds arancioneroverde Filippo Antonelli, intervenuto ai microfoni di trivenetogoal.it per fare il punto della situazione di fine anno 2023 in casa Venezia.

"E’ stata una cavalcata molto difficile, non dimentichiamoci che fino a marzo eravamo ancora in lotta per non retrocedere. Nel finale di stagione la squadra ha svoltato e ha espresso tutto il suo potenziale raggiungendo un ottavo posto insperato dal quale è nata la consapevolezza che la stagione 2023/24 avrebbe potuto essere importante grazie alla continuità del lavoro dell’allenatore che è un nostro punto di forza ulteriore per ripagare questi sforzi, portando il Venezia il più in alto possibile".