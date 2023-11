Venezia, Antonelli: “Noi affamati. Bari? Gara di livello, ce la giocheremo”

Le parole del direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, in vista della sfida contro il Bari in programma al "San Nicola".

Archiviata la pausa per gli impegni legati alle Nazionali, la Serie B si prepara a tornare in campo per la quattordicesima giornata di campionato. Tra i match più attesi c'è, certamente, quello tra Bari e Venezia che metterà difronte due squadre di alta classifica con ambizioni importanti. Incontro, quello del "San Nicola", presentato durante un'intervista concessa a "La Nuova Venezia" dal direttore sportivo degli arancioneroverdi, Filippo Antonelli.