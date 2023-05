Venezia, Antonelli: “Cagliari? Ci crediamo, nel calcio tutto è possibile”

"Non mi sento sorpreso, proprio per i motivi che dicevo prima: il potenziale c’era già tutto. E ci tengo a dirlo: i nostri playoff sono stati meritati, per quello che ha fatto la squadra negli ultimi due mesi, anche se la sconfitta di Parma stava pregiudicando un risultato secondo me giusto. Quanto c’è di Vanoli nel deciso cambio di passo della squadra? C’è tanto: lavoro sul campo, nel quotidiano, ha una grande perseveranza. Paolo è un tecnico preparato e ambizioso. È stato sostenuto in tutto e per tutto dalla società, perché se l’è meritato per quello che ha dato. Dal punto di vista tattico è preparatissimo, come tradizionalmente lo sono gli allenatori italiani. Direi che come tecnico è completo, sa trovare motivazioni feroci. A volte può sembrare un po’ brusco, ma gliela facciamo passare, dai. La sfida col Cagliari? Il Venezia ci deve credere, fare la sua partita, essere motivato, consapevole che nel calcio tutto è possibile e non ci sono partite già segnate dal risultato. Con la nostra umiltà e lo spirito di gruppo possiamo dire la nostra".