Venezia, Andersen: “Vittoria di Palermo importantissima, può essere la nostra svolta”

“La vittoria a Palermo è stata importantissima, bisogna però cercare di non sprecare le tante occasioni da goal che creiamo, dobbiamo segnare di più. Mister Vanoli è molto bravo nella tattica e riesce a far esprimere al meglio le qualità di ognuno di noi. Il gruppo nostro è fantastico, all’inizio non giocavo molto ma non ero dispiaciuto perché sapevo già che dovevo ambientarmi in un campionato diverso dal mio, ora mi sento bene e pronto. La vittoria scorsa può essere la svolta per ricominciare a fare più risultati possibili. La mia Nazionale? La Danimarca è una squadra con tanti giocatori forti, spero ovviamente che riusciranno a passare i gironi, al prossimo mondiale conto di esserci pure io. Mi metterò sempre a disposizione del mister e della squadra, non ho preferenze per il ruolo. Sono sicuro che questa squadra salirà dalle zone basse della classifica, non meritiamo la posizione attuale. Non subire goal fa sempre piacere, è fondamentale avere una difesa solida in un campionato come la serie B, vogliamo una bella vittoria al Penzo da dedicare ai nostri tifosi”.