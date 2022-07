Valente: “Ricevuto offerte, ma volevo restare. B? Daremo 100% per questa maglia”

"Fare questa categoria con Baldini per me cambia. Se io fossi andato in un'altra squadra di Serie B non sarei stato trattato come a Palermo. In due anni i tifosi mi hanno dato un affetto incredibile, io mi sento importante qui a Palermo. Essere qui con il mister per me cambia molto. Sono riuscito pian piano a conquistarmi la Serie B attraverso il lavoro e per me è una bella emozione. Parlare di questo traguardo per me è emozionante, ma non devo stare a pensare alla categoria. Per me si tratta di un campionato da affrontare al massimo per la maglia del Palermo. Dopo la scadenza del contratto la società dava segnali, voleva rinnovarmi il contratto. Io ero abbastanza tranquillo, non in modo presuntuoso. Aspettavo la chiamata del Palermo, qualche offerta l'ho avuta ma non in Serie B. Ho avuto offerte che potevano essere importanti per la mia famiglia, ma io volevo rimanere qui a Palermo per dimostrare sul campo quanto valgo e per farmi rinnovare il contratto".