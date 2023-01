Valente: “Partita girata male, non era semplice pareggiare. Corini ci ha detto…”

Nicola Valente è stato uno dei migliori in campo del Palermo di Eugenio Corini che ha pareggiato quest'oggi tre a tre al Renato Curi di Perugia . L'ex esterno offensivo della Carrarese ha realizzato un gol e messo a referto ben due assist rispettivamente per Marconi e Brunori . Al termine del match valido per la ventesima giornata di Serie B , lo stesso Valente è intervenuto in mixed zone per analizzare il pareggio maturato contro la squadra di Fabrizio Castori . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"La partita è girata subito male, però alla fine del primo tempo siamo entrati negli spogliatoi sapendo che potevamo riprenderla. Uscire con un pareggio in un campo del genere non era affatto semplice. Cosa ci ha detto Corini tra il primo e il secondo tempo? Lui è venuto e ci ha fatto un discorso. Ci ha detto che non eravamo noi. Ed era vero, non ci riconoscevamo. Ci ha dato la carica giusta e ha detto le parole giuste per riprenderla. Se fosse durata qualche minuto in più, non so come sarebbe finita. Ma portiamo comunque un punto a casa, in questo campionato rocambolesco. Quando abbiamo preso il terzo gol io non mi sono demoralizzato, c’erano degli spazi da sfruttare e ci siamo riusciti. Poi il gol di Matteo alla fine è stato devastante".