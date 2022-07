Triestina, Milanese: “Serie B? Una A2. Felice per il Palermo, ma che rammarico…”

"Rimane viva ancora l’ipotesi Dybala-Inter? Dybala dietro le punte. Non è uno schema classico che di natura piace a Simone Inzaghi. Ma il tridente avrebbe una qualità incredibile. La Juve prenderà Di Maria? Salta l’uomo, ha qualità, fa ripartire bene in contropiede. Maldini e Massara? Rinnovi meritati, ovviamente. Le trattative sono andate per le lunghe, sono due dirigenti di livello. Paolo Maldini è la storia del Milan. E Massara è un ottimo scout", le sue parole.

SERIE B -"Come vedo la B del prossimo anno? Una seconda Serie A. Una lotta serrata. Ho un pizzico di rammarico per come è andata a Palermo, ma ho visto che ha partecipato tanta gente e sono contento per ì rosanero che abbiano centrato la Serie B. Gli abbiamo tenuto testa. Sono riuscito a salvare la Triestina due volte. Tutto è bene quel che finisce bene. Se rimarrò in dirigenza? Parleremo. L’importante era salvare la squadra e non disperdere gli investimenti", ha concluso Milanese.