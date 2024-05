Tesser: “Palermo ha potenziale. Promozione? Cremonese favorita, il Venezia…”

Le parole del tecnico Attilio Tesser, sugli ultimi verdetti della Serie B e C.

“È una bella lotta… Sul piano dei valori tecnici della rosa, la Cremonese ha qualcosina in più. Onestamente però ritenevo che sarebbe salito direttamente il Venezia, squadra dinamica, aggressiva e con l’atteggiamento giusto. Credo che la promozione sarà un affare tra queste due squadre . Si giocherà sui dettagli. Complimenti comunque anche a Catanzaro e Palermo che hanno disputato un buon campionato”.

Sulle sfide Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia : “Il Catanzaro ha sofferto molto e con un pizzico di buona sorte è riuscito ad acciuffare in extremis un pareggio ormai insperato, per poi imporsi ai supplementari. Diversamente il Palermo ha vinto bene, con pieno merito. I rosanero sono una squadra forte e di valore, con un potenziale importante”.

Sui playout: “È un’altra partita, nella quale sarà determinante l’aspetto mentale: entrambe le squadre dovranno giocare senza paura. Certo, a ll’andata la Ternana ha fatto decisamente meglio, però il pareggio lascia aperto ogni scenario. I rossoverdi non possono cullarsi sul vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione , mentre i biancorossi devono assolutamente vincere: sarà una partita complicata”.

Sui playoff di Serie C: “Potrebbe esserci una sorpresa, anche se non ci credo molto. Sono diverse le squadre potenzialmente in grado di centrare la promozione: Padova, Vicenza, Benevento (che ha valori tecnici elevati), Carrarese (meno blasonata di altre, ma squadra di categoria con individualità importanti), Avellino (piazza di cui ho un ottimo ricordo), mentre ammetto di conoscere poco la Torres. Detto ciò, credo che la finale potrebbe vedere di fronte una tra Vicenza e Padova, che si affronteranno nei quarti, e l'Avellino, con gli irpini che comunque dovranno fare attenzione al Catania”.