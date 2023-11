Ternana, scelto il sostituto di Lucarelli: Breda è il nuovo tecnico delle fere

Momento di totale sbando per la Ternana. Gli umbri , dopo un'estate turbolenta con annesso cambio di proprietà con ritardo, hanno allestito una squadra composta da molti giovani. Il tecnico è Cristiano Lucarelli che però ha avuto difficoltà sin dalle prime giornate sottolineando come l'obiettivo fosse la salvezza. Il tecnico livornese è stato esonerato dal patron Guida dopo 12 giornate in cui ha collezionato sei punti ed essendo ultima a peri merito con la Feralpisalò, neopromossa dalla Serie C. Al suo posto le fere hanno deciso di virare su Roberto Breda, la scorsa stagione sulla panchina dell'Ascoli dopo l'esonero di Cristian Bucchi. Di seguito la nota ufficiale del club: