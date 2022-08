Ternana-Reggina, Lucarelli: “Partita concreta, la nostra una vittoria d’altri tempi”

“Una partita concreta, anche se abbiamo avuto occasioni anche per raddoppiare. In difesa siamo stati molto concentrati fino all’ultimo minuto . Questa è una vittoria importante per come è venuta".

"Avevamo preparato la gara difendendoci più bassi del solito, per non dare profondità ai loro attaccanti molto veloci, non gli abbiamo dato la possibiltà di agire secondo le loro doti migliori, con un pronto raddoppio per non fargli giocare palle pulite. Dal 30′ del primo tempo quando hanno capito che non passavano tra le linee hanno alzato i palloni, ma noi abbiamo alzato anche Iannarilli come libero. Una vittoria d’altri tempi, con un giocatore in ospedale e due con fasciature alla testa”.