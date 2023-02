Ternana, rebus panchina in vista del Palermo. Bandecchi temporeggia con Lucarelli

Tutto tace sul fronte panchina per la Ternana, alla vigilia del match di Palermo

Un vero e proprio scossone in casa Ternana. Dopo la sconfitta contro il Cittadella che ha lanciato nello sconforto l'ambiente umbro, con la pesante contestazione verso il presidente Stefano Bandecchi, sono arrivate le dimissioni del tecnico Aurelio Andreazzoli.

Giunti alla vigilia del match del "Renzo Barbera" contro il Palermo, resta ancora un'incognita la figura del prossimo allenatore della "Fere". Sembrava scontato il ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli, ma il numero uno rossoverde sembrerebbe temporeggiare prima della telefonata, memore delle discussioni che lo hanno portato all'esonero dell'ex Catania nel girone d'andata di Serie B.

Come riporta ternananews.it, sembrerebbe non esserci fretta per la scelta del nuovo tecnico. L'allenamento domenicale è stato condotto da Carlo Mammarella, team manager rossoverde, insieme a Paolo Favaretto, assistente tecnico. Proprio quest'ultimo, a meno di stravolgimenti dell'ultimo minuto, guiderà la compagine umbra al prossimo impegno contro i siciliani.