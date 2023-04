Ternana-Pisa, Lucarelli: “Grande rimonta. Falletti sta bene, il suo vero problema…”

La Ternana è riuscita a rimontare l'inziale vantaggio del Pisa per portare a casa tre punti che potrebbero riaprire il discorso playoff per gli umbri. Questo il pensiero in sala stampa nel post partita del tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli :

“Questa è la Serie B, abbiamo vinto contro Pisa e Bari e fatto male con Spal e Brescia, ogni partita ha molti rischi. Anche oggi siamo passati in svantaggio immeritatamente, ma siamo riusciti a rimontare, cosa non facile di questi tempi. Abbiamo preso altre due traverse, arrivando bene fino alla fine della partita, i ragazzi sono stati fantastici. Il Pisa non è che ci avesse creato molti pericoli anche nel primo tempo, era difficile giocare a causa del vento e questo disagio lo hanno avuto anche loro con il vento a sfavore. Il terzo gol preso consecutivo nei primi minuti? A forza di dire che dovevamo entrare in campo concentrati abbiamo sortito l’effetto opposto. L’abbraccio con Falletti? Nel primo tempo sentivo degli insulti della tribuna, avrei dovuto togliere tutti. Ma Cesar è un ragazzo straordinario e merita rispetto, ha sbagliato i primi tre passaggi e ancora di testa non è al 100% ma ora sta bene fisicamente. Quando poi l’ho rimesso centrale nel 4-2-3-1 si è sentito più a suo agio”