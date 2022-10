Ternana-Palermo, Lucarelli: “Vittoria frutto di mentalità e atteggiamento. Sogno…”

Una vittoria netta e decisa da parte della Ternana al "Liberati" fa volare in classifica la compagine umbra, la quale ha steso anche il Palermo con un 3-0 firmato dalle reti di Partipilo , Palumbo e Raul Moro . Rosanero sterili e poco incisivi in avanti, con il portiere Iannarillo che non ha dovuto nemmeno scaldare i propri guantoni, visto il dato dei tiri in porta della formazione di Corini pari a zero. Queste le dichiarazioni post partita di un soddisfatto Cristiano Lucarelli , tecnico della Ternana:

"Il gruppo della Ternana è unito. Mi stanno piacendo i ragazzi che entrano a partita in corso. L’atteggiamento è quello giusto. Dall'alto si vede un senso di compattezza. La madre di tutto questo è la mentalità e l'atteggiamento. Siamo all'ottava giornata ad un quinto del campionato, il percorso è ancora lungo. Se a marzo staremo qui ad apprezzare l'atteggiamento di questa squadra potremo anche fare un certo tipo di discorso. I tifosi hanno il diritto di sognare. La nostra filosofia è di proseguire di partita in partita. Nel primo tempo siamo stati poco concreti, è questo l'aspetto che non mi è piaciuto. Andiamo avanti a testa bassa con il nostro trattore. Il Palermo accetta di giocare e lo fa anche bene. Abbiamo fatto un po' di fatica soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo cambiato le uscite in pressione, dopo averlo concordato nello spogliatoio. E’ stata brava la difesa ad essere corta. Avevo paura della beffa. Quando costruisci tanto e non segni poi succede di prendere gol. Infortunio Capuano? E’ andato a Villa Stuart per fare degli accertamenti".