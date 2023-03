Ternana, Lucarelli: “Pari? Resta l’amaro in bocca. Supereremo anche la sfortuna”

Le dichiarazioni nel post gara del tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli

Dopo il pareggio maturato in casa contro il Benevento, il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prova offerta dai suoi.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè hanno spinto per 90 minuti fino all’ultimo per cercare di vincere la partita. Il fatto di aver colpito 3 pali nel finale ci dà delle risposte importanti, sia dal punto di vista fisico, che caratteriale che dell’appartenenza della maglia. Se mi dite se sono contento del risultato ovviamente no, rimane l’amaro in bocca. Con pochi ricambi i giocatori hanno dato tutto, hanno dato il cuore, alla fine le Curve ci hanno applaudito e sono contento di questo”.

“La gente ha capito che la squadra, con i limiti del momento, ha fatto il massimo. Da quando sono tornato ho già preso 4 pali in due partite, ma i ragazzi non devono sentirsi la sfiga addosso, si può essere vincenti anche senza fortuna, il culo è per pochi. Questa Ternana ce la deve fare anche oltre gli episodi, dobbiamo superare anche la sfortuna”.