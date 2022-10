Ternana, Lucarelli: “A Bari gara complicata. Cambio modulo? Non è escluso”

Le parole del tecnico della Ternana alla vigilia della sfida contro il Bari

Archiviato il ko interno contro il Genoa, la Ternana si prepara a tornare in campo per affrontare il Bari: reduci da un avvio di stagione brillante. A parlare alla vigilia della sfida contro i galletti è il tecnico Cristiano Lucarelli, intervenuto in conferenza stampa.

“Basta pensare alle sfide precedenti col Bari, ora siamo in B: abbiamo archiviato quella stagione il nostro obiettivo è guardare avanti e riprendere il cammino anche in virtù delle tante certezze maturate nell’ultima di campionato. Abbiamo archiviato anche gli aspetti negativi della gara col Genoa, perchè il nostro dovere professionale è di ripartire sempre con qualsiasi risultato soprattutto quando si perde perché la squadra è in salute, giustamente arrabbiata in modo positivo quindi abbiamo aspettative per la gara di domani”.

“Noi abbiamo chiarito che che siamo forti e che abbiamo messo a lungo alle corde la squadra più forte che vincerà sicuramente il campionato. Nella preparazione abbiamo fatto fatica a far vedere ai ragazzi le occasioni concesse dal Genoa agli avversari. Che Bari aspetto? Sarà una partita complicata, con tanta gente allo stadio, in una piazza importante. Loro vengono da tre sconfitte consecutive e vorranno certamente cercare di riscattarsi. Sarà una partita con caratteristiche ben precise. Noi abbiamo dato ai nostri ragazzi ogni informazione per evitare soprattutto di prendere il contropiede con Cheddira. Senza Bellomo credo giocherà Botta he ha caratteristiche diverse, più di raccordo. Qualcosa potrebbe cambiare ma la loro caratteristica è riconquistare palla e ripartire negli spazi con quattro giocatori. Lì abbiamo necessità di preparare qualcosa di particolare. Cambio di modulo per noi? Non è escluso”.