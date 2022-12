Ternana, il saluto di Lucarelli: “Distacco doloroso, non è un addio”

“É arrivato il momento dei saluti, ho aspettato tanto perchè non era facile dal punto di vista emotivo. Terni è stata la città dopo Livorno in cui sono stato più anni. Il distacco è doloroso per le tante amicizie e le persone per bene che ho incontrato nella mia fantastica avventura a Terni. Anche un orso come me ha dovuto far passare un po’ di giorni per parlarne, è tosta. É tosta perchè qui ho vissuto tante gioie e pochi dolori. Voglio ringraziare tutti, ho letto tanti messaggi di sostegno ma io vedo il bicchiere sempre mezzo pieno, i problemi nella vita sono altri non un esonero. Pur ringraziando i tifosi per il grande sostegno e non farò in tempo a rispondere a tutti i messaggi, vi dico che questo mi rende orgoglioso più di quanto fatto in campo. Voglio ringraziare società dirigenza, giocatori e tutte le persone che lavorano nell’ombra della Ternana, magazzinieri, fisioterapisti, dottori, accompagnatori, tutte persone che hanno lavorato con me in questi 3 anni, perchè si può essere signori anche essendo nati poveri e nelle case popolari come me. Ringrazio tutti, vi voglio bene, non sento un’addio ma un arrivederci, grazie davvero a tutti e Forze Fere”.