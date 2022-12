Ternana, furia Bandecchi contro i tifosi: “Siete delle me**e! Non meritate un c***o”

"Voi non vi meritate un c***o, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle m***e inutili in quelli negativi". E' il duro sfogo su Instagram di Stefano Bandecchi , presidente della Ternana , al termine della sfida contro il Frosinone . Una sconfitta, quella rimediata lunedì pomeriggio dagli uomini di Aurelio Andreazzoli per 3-0 - alla luce delle reti messe a segno da Samuele Mulattieri , Roberto Insigne e Luca Garritano - che ha scatenato i fischi e la contestazione di parte della tifoseria presente allo Stadio "Benito Stirpe".

"Collegate il cervello che solo così sarete utili, sennò smettete di rompermi i co****ni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel c**o (il patron si riferisce ad una bottiglia lanciata da qualcuno presente nel settore ospite, ndr). Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille", si legge nel post in questione. Una conversazione privata, resa comunque pubblica dallo stesso Bandecchi che, all'ANSA, ha aggiunto: "Non mi sono mai piaciute le persone esaltate, serve equilibrio nella vita e quindi anche nello sport e quindi non ci sto ad ascoltare quattro c...".