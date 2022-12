Ternana, Donnarumma: “Sto lavorando per tornare. Andreazzoli dobbiamo seguirlo”

"Quest'anno ho avuto diversi infortuni. Quando stavo per rimettermi in carreggiata c'è stato un nuovo problema fisico. Sto lavorando alacremente per tornare a disposizione quanto prima e per vivere un 2023 da protagonista. Lucarelli? Il mister ha fatto grandi cose, lo dice la storia. Andreazzoli lo conosco bene, so cosa ci può dare e dobbiamo seguirlo con fiducia. Alla lunga riusciremo a trasformare in prestazioni positive il lavoro che facciamo durante la settimana. La società ha puntato su un grande allenatore. Obiettivi? La prima cosa è migliorare la posizione di classifica della passata stagione, è questo il nostro punto di riferimento. Quanto a me spero, col duro lavoro di questi giorni, di tornare quanto prima a disposizione del mister e segnare quei gol che servono per raggiungere il traguardo."