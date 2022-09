Ternana, Corrado: “Far gol a Buffon? Non me lo sarei mai immaginato, da pelle d’oca”

Niccolò Corrado , ex difensore del Palermo che non è riuscito a trovare continuità in rosanero a causa di infortuni e scelte tattiche legate al modulo, sta trovando la propria fortuna con la maglia della Ternana . In Serie B, ha realizzato il gol decisivo che ha fissato la vittoria per 2-3 in casa del Parma di Gianluigi Buffon , oltre ad essere stato uno dei protagonisti della vittoria nel derby contro il Perugia . Ecco le sue emozioni raccontate alle colonne del Corriere dell'Umbria:

"Appena saputo non ci ho pensato due volte perché sin da subito ho sentito la fiducia della società nel volermi prendere. L’impatto è stato bellissimo. Sono stato subito accolto bene e in squadra ho trovato un gruppo unito e compatto. Segnare un gol a Buffon, all’86’, non me lo potevo certo immaginare. Il mister, durante il cooling break, ci ha detto che potevamo vincere la partita. Così ho aggredito lo spazio e alla fine è venuto fuori il gol. Ho materializzato quanto fatto solo il giorno dopo. Il derby? Emozioni e giornata da brividi. Conoscevo Terni come piazza passionale verso il calcio, ma viverla in campo è stato emozionante. Il boato sul rigore parato, poi quello per il gol, ho la pelle d’oca solo a ripensarci”.