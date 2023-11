Ternana, Capozucca su Lucarelli: “Conferma del tecnico arrivata dal presidente”

Momento complicato per la Ternana. Gli umbri si trovano penultimi con un punto in più della Feralpisalò e hanno come obiettivo quello di ottenere una salvezza. Le fere non sono stati molto fortunati perché meritavano più di quello che hanno raccolto. Sul banco degli imputati quando mancano i risultati, il primo della lista è sempre il tecnico. In questo caso Cristiano Lucarelli è stato oggetto di critiche e molti volevano l'esonero o le dimissione rassegnate dal mister livornese. Il direttore sportivo dei rossoverdi Stefano Capozucca, ha più volte ribadito la fiducia riposto nel coach. Lo ha nuovamente fatto durante l'ultima conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni: