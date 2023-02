Ternana, Bandecchi: “Noi ancora ambiziosi. Rifiutati milioni per alcuni giocatori”

“La Ternana è ancora ambiziosa? La risposta è semplicissima. Il mercato di gennaio, da quando ci sono io, la Ternana non l’ha mai fatto. L’ha fatto in uscita perchè c’era troppa gente ed anzi forse c’era da fare ancora qualcosa. Andreazzoli ha la squadra che ha trovato quando è venuto e questo per noi è importante. Non gli abbiamo fatto mancare Partipilo, Di Tacchio, Palumbo, Iannarilli, tutta gente per la quale avevamo delle richieste e per alcuni ci avevano messo sul piatto anche bei milioni. La Ternana resta ambiziosa com’era prima.”