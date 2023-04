Ternana, Bandecchi: “Lucarelli dovrebbe vergognarsi. A giugno faccio ciò che voglio”

“Lui è l’allenatore e si dovrebbe vergognare di dire certe cose. O si è spiegato male o non guarda le partite. Il cinquanta per cento dell’insuccesso è dello staff. Usare certi argomenti per difendere i risultati è da allenatore di Serie C. Vendere una società non influisce sulla squadra e in più nessuno l’ha venduta ancora. Che il presidente lavori extra squadra è normale e che faccia politica anche. Non è normale che la squadra giochi una domenica divinamente e una domenica di m***a. E io a giugno non faccio ciò che voglio ma ciò che devo”.