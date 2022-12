Ternana, Bandecchi: “Io semplice da capire, combatto i nemici. Voglio tifoseria…”

“Io sono semplice da capire, ma se serviva un chiarimento eccolo. Io sono un classista, vivo nelle differenze quindi non potrei mai parlare negativamente a tutti o fare la guerra a tutti, io combatto solo i nemici. Per riuscire in qualcosa serve unione. Sono andato sotto la curva per scusarmi per i ragazzi che non avevano avuto il coraggio di arrivare lì sotto. Li capisco erano in difficoltà. Io ritenevo fosse necessario maggior rispetto per la tifoseria e sono andato sotto la curva dato che io sono il responsabile di tutto nel bene e nel male, il resto è sui giornali. Ora voglio la mia tifoseria intelligente con gli altri non ho niente da dividere. Amare i colori non è ciò che ho visto, serve calma e voglia di lottare. Atteggiamenti sbagliai portano la squadra al capezzale e non mi sembra sia il momento giusto”.