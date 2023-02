Ternana, Bandecchi: “Chi comprerà il club dovrà mettere tanto denaro nella squadra”

“Sto parlando con vari interlocutori ambiziosi. Non è l’ambizione di oggi: quest’anno andremo in A. Non lo so. Lotteremo per fare il miglior campionato possibile. Tutti hanno l’ambizione di andare in Serie A. Nessuno si mette a comprare una squadra di calcio senza ambire ad andare in A. Anche perché ha un costo. Oggi la Ternana ha un valore e sul mercato viene pagata milioni di euro. Questa Ternana ha bisogno di avere almeno 30 milioni di euro l’anno. Questa Ternana ha bisogno di soldi. Chiunque vorrà comprarla dovrà avere la disponibilità di mettere tanto denaro nella squadra. Tanto più se un giorno dovesse accadere di andare in Serie A. In Serie A si prendono circa 30 milioni, meno lo scivolo dei primi tre anni se non ce ne metti sopra altri 30 in A non resti. Questo è il lavoro di garanzia che stiamo facendo per la Ternana e per Terni”.