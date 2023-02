Ternana, Bandecchi annuncia: “Questo l’ultimo derby in cui sarò proprietario unico”

Le parole del numero uno della Ternana sul futuro del club rossoverde

Quello che andrà in scena sabato al 'Renato Curi' di Perugia “sarà l’ultimo derby per l’Unicusano come proprietaria al 100% della Ternana calcio”.

A dichiararlo durante un'intervista concessa ai microfoni di Am Terni Television è il numero uno del club rossoverde, Stefano Bandecchi, espressosi sul futuro del club.

“Ad oggi abbiamo 3 offerte definitive sul nostro tavolo che stiamo vagliando e tra queste c’è quella del gruppo che ieri avete visto allo stadio”.

Una visita che ha stupito molte persone ma non il presidente “Non è stato il primo gruppo ad essere passato per Terni. Gli altri non li avete visti. Erano curiosi di conoscere la città, di vederla e così sono venuti. Abbiamo dovuto fare una grande scrematura perché oggi il calcio costa e per pensare ad una Ternana in Serie A ci vogliono tra i 30 ai 35 milioni oltre ai contributi che fornisce la Lega”.

Una cosa è certa e l’ha tenuta a ribadire proprio Bandecchi nel corso della telefonata: “Non abbiamo alcuna fretta di vendere. Dobbiamo prima decidere se cedere per intero il pacchetto azionario oppure una parte. Inoltre dobbiamo trovare il soggetto o i soggetti che abbiano solvibilità e capacità economiche adeguate per portare avanti il progetto Ternana”.