Ternana, Bandecchi: “A Palermo giocato benissimo. Torneremo in Serie A”

Parola a Stefano Bandecchi. Il presidente della Ternana ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". Tra le tante tematiche affrontate, il numero uno del club umbro si è soffermato sulla contestazione dei tifosi al suo operato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

LA MARVEL- "Io vinco perché perdo, ho perso tante volte e mi sono sempre rialzato. Fan Marvel? Beh sì, moltissimo. Il mio preferito però è Thanos. Tutti pensano sia il più cattivo, invece è un uomo vero. Il più pragmatico: al mondo ci sono troppe persone? Io ne ammazzo la metà. E poi mica diventa imperatore, se ne va, a fare l’agricoltore".

TERNANA- "A Terni hanno scritto su tutti i muri “Bandecchi vattene”, sporcando l’intera città. Io non chiederò mai scusa ai tifosi, mi dispiace non potergli proibire di venire allo stadio, ma nessuno deve darmi più fastidio. Sono andato a parlare con loro dopo la sconfitta con il Cittadella perché mi hanno chiamato, altrimenti mi avrebbero detto che ero uno snob strafottente che guadagna 4 milioni e gira in elicottero. Per risposta mi hanno minacciato, tirato oggetti e sputato: io non sono ipocrita, reagisco da uomo. Sono intelligente con gli intelligenti e cattivo con i cattivi. Per me il mondo si divide in pecore e lupi: fino ad oggi ai lupi abbiamo dato troppo spazio. Fortunatamente esistono anche i cani da pastore, quelli che da soli reagiscono in difesa delle proprie cose. Io sono così, anche con la Ternana. Non sono più disposto ad accettare l’arroganza di chi non ha capito niente nella vita. Basta. Sapete perché abbiamo vinto il campionato durante il Covid? Perché lo stadio era vuoto".

LASCIARE IL CLUB- "No, prima devo arrivare in Serie A. La promozione è l’unico motivo per cui non ho ancora ceduto il 100% della Ternana, Al momento vorrei renderla una multiproprietà, ma Unicusano deve mantenere dal 40 al 51% e gli altri non devono avere la maggioranza. Ho visto che anche Berlusconi sta pensando di frammentare il Monza, significa che la mia idea per il calcio è giusta. Ho preso questa squadra nel 2017 soprattutto per un discorso di esposizione dell’Università, visto che il mondo del calcio era molto lontano da me. Adesso sono profondamente legato a questi colori. E voglio vincere. Mi rendo però conto che da solo non posso farcela: per quanti anni si possono mettere 30 milioni solo nella speranza di salvarsi?".

SERIE A- "Noi torneremo in Serie A, per forza. Adesso siamo a due punti dai playoff e sono certo che il ritorno di Lucarelli abbia già portatoun’aria nuova. A Palermo abbiamo giocato benissimo e a fine partita l’ho visto abbracciare tutti. Cristiano ha ritrovato l’empatia della stagione della promozione in B: l’aveva persa, gli mancava la scintilla magica, il fuoco sacro, per questo l’ho mandato un po’ in vacanza. Si vede che vogare aLivorno gli ha fatto bene. Con lui vinceremo e non escludo accada già quest’anno".

INCHIESTA FINANZA- "Fa riflettere che il mondo sia stato felice quando mi sono stati contestati 21milioni di evasione fiscale. Prima o poi si arriverà alla verità, ma in Italia io sono condannato, qualcuno mi vorrebbe già in galera se non fucilato. In questo Paese non si può avere successo, è più facile pensare che tu sia un criminale".