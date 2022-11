Ternana, Andreazzoli verso le “Fere”. L’ex Empoli in pole per sostituire Lucarelli

In seguito all'esonero a sorpresa di Cristiano Lucarelli dalla panchina della Ternana, il club del presidente Stefano Bandecchi a quanto riportato da Sky Sport, per il ruolo di tecnico delle "Fere", sembra voler puntare forte su una figura di spicco attualmente svincolata come Aurelio Andreazzoli, fermo dallo scorso trenta giugno, dopo aver ottenuto una salvezza tranquilla con l'Empoli, esprimendo anche un ottimo calcio.