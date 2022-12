Ternana, Andreazzoli: “Complimenti ai ragazzi per la prestazione, portiamo un punto”

Parola ad Aurelio Andreazzoli . Il tecnico delle "Fere", in seguito al match disputatosi al " Druso " tra SudTirol e Ternana , terminato 0-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni del post gara. Di seguito le parole del mister ex Empoli:

"Il campo ha detto che portiamo via un punto, sono soddisfatto dell'atteggiamento che ha avuto la squadra perché mi aspettavo un passo avanti rispetto a quello che ho chiesto e lo hanno fatto sopra le mie aspettative, siamo stati bravi contro avversari particolarmente difficili da affrontare. Nel secondo tempo abbiamo giocato spesso palla a terra, il pallone non bruciava più come bruciava le scorse partite: ho visto cose interessanti, ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione".