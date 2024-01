Sudtirol, ruba auto a un compagno: calciatore inseguito dalla polizia

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - MARCH 12: Amney Moutassime of SC Freiburg U19 challenges Goektan Guerpuez of Borussia Dortmund U19 during the DFB Juniors Cup semi final match between SC Freiburg U19 and Borussia Dortmund U19 at Dreisamstadion on March 12, 2022 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)