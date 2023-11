Sudtirol-Pisa, Aquilani: “SudTirol squadra impegnativa, bisogna avere la mentalità”

Torna la Serie B . Domani al Druso andrà in scena la sfida tra Sudtirol e Pisa , valevole per la tredicesima giornata di campionato. Alla vigilia del match il tecnico Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

“Veniamo da una buona settimana, ci siamo preparati bene per affrontare una gara che rappresenta perfettamente le difficoltà di un campionato con tante insidie, non solo per noi. Il SudTirol è una squadra impegnativa, sa quello che vuole e sceglie i giocatori in base alla propria idea di gioco, ottenendo risultati importanti; noi dovremo avere la mentalità giusta e l’umiltà per rispondere sul piano della qualità e della quantità. Torregrossa? Sta bene. Scelte? Si può partire con un modulo, ma durante la partita cambiare anche a seconda del momento o dell’avversario“.