SudTirol-Palermo, una sfida tra ex: i destini incrociati di Fiordilino e Broh

Non una gara come le altre per i due centrocampisti che ritroveranno la propria ex

Mediagol ⚽️

Di Davide Raja

Stesso ruolo, strade diverse ma con alcune tappe condivise. Jeremie Broh e Luca Fiordilino conoscono molto bene la loro prossima avversaria nella sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie B.

Jeremie Broh ha vissuto un anno calcistico a dir poco perfetto nella passata stagione in Trentino Alto-Adige, culminata con una promozione da protagonista con il suo SudTirol, grazie ad un meritato primo posto in classifica del girone A di Serie C. Di fatto due avanzamenti di categoria "al prezzo di uno" per l'italo-ivoriano, dal momento che anche il Palermo, club proprietario del suo cartellino, era riuscito a staccare un ticket per la stagione successiva in Serie B. Con gli altoatesini, Broh ha mantenuto alto il livello di rendimento in zona nevralgica ed il feeling con la porta avversaria, dimostrandosi un più che affidabile tassello del centrocampo di Javorčić, ai tempi tecnico del SudTirol. Quarantuno presenze, quattro gol e tre assist in stagione per il classe 1997 con la maglia della capolista del girone A di Lega Pro. La dirigenza altoatesina, tuttavia, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione per il cartellino di Broh in vista della prossima annata da matricola in Serie B, nonostante un'annata estremamente positiva da parte del centrocampista. Di conseguenza, l'italo-ivoriano è rientrato alla base a Palermo, voglioso di riprendere il percorso che aveva lasciato in stand-by con la maglia rosanero.

Luca Fiordilino è nato con il Palermo nel sangue. Originario di Casteldaccia, dopo aver mosso i primi passi con il Bagheria ha percorso ogni tappa delle giovanili con il club rosanero per ben dieci anni dal 2005 al 2015, prima di acquisire maggiore esperienza tramite i prestiti a Cosenza e Lecce.

Tornato alla base, vista la retrocessione dei siciliani in Serie B nel 2017, Fiordilino viene chiamato in causa dal tecnico Bruno Tedino mettendosi in mostra grazie alla propria duttilità, ricoprendo in più occasioni anche il ruolo di laterale sinistro, raccogliendo nel giro di due stagioni trentadue presenze con la maglia rosanero. Con il fallimento della vecchia gestione societaria, Fiordilino si è accasato alVenezia, riuscendo anche a conquistare una promozione in Serie A con i lagunari. Nella recente finestra di calciomercato invernale, il classe 1996 ha scelto il SudTirol come nuova tappa del proprio percorso, unendosi a quella che senza alcun dubbio è la squadra rivelazione dell'attuale campionato di Serie B. A prescindere dal verdetto che decreterà il rettangolo verde di gioco, quella tra SudTirol e Palermo non sarà una sfida come le altre per i due calciatori presi in esame.