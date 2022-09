Sudtirol, Odogwu: “Palermo? Gara tosta, possono metterci in difficoltà”

Le parole dell'attaccante del Sudtirol in vista della sfida contro il Palermo

"Trovo la mia prima stagione in Serie B molto stimolante, dura e competitiva, e quando c’è competitività sei portato ad andare oltre i limiti. Bisoli? Il mister ti imprime una mentalità volta al lavoro e alla sofferenza, cercando di non mollare mai anche durante gli allenamenti: è una figura sempre pronta a spronarti. Mentre nelle prime giornate cercavamo di più il gioco, il fraseggio, ora cerchiamo maggiormente di essere compatti, di difenderci e di sfruttare al meglio le occasioni che ci capitano. Faremo di tutto comunque per riuscire a mantenere la categoria".